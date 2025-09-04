Mercato FC Nantes : Fin de calvaire pour cet ange déchu !

Alban Lafont retrouve enfin le sourire en Grèce après son départ du FC Nantes pendant le mercato estival.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont voit enfin la lumière au bout du tunnel

Longtemps capitaine du FC Nantes, Alban Lafont a vécu une descente aux enfers. Mis à l’écart dès l’hiver 2025, il a quitté la Loire-Atlantique contraint et forcé. Cet été, il a choisi le Panathinaïkos, déjà terre d’accueil pour Pedro Chirivella. Son objectif est de repartir, rejouer, retrouver le terrain. Pourtant, le cauchemar a continué.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Ganago de retour à Nantes ?

Arrivé à Athènes avec l’envie de rebondir, Lafont a d’abord découvert le banc. Match après match, que ce soit en championnat ou lors des qualifications pour l’Europa League, il est resté spectateur. Pas une minute disputée, seulement l’amertume d’un rôle secondaire. Le doute s’installait, la frustration grandissait. Son horizon semblait bouché.

À voir

INFO Mercato: Coup de tonnerre au PSG, Matvey Safonov viré ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita et Campos négocient un joli deal

Puis, enfin, une ouverture. Pour la première journée du championnat grec 2025-2026, l’entraîneur lui a offert une titularisation. Sur le terrain, il a retrouvé ses repères, ses sensations. Certes, il a encaissé un but à la 90e minute (1-1). Mais cette soirée a marqué un tournant. Aujourd’hui, le gardien de but respire mieux. Il vient même de recevoir sa première convocation avec la Côte d’Ivoire. Et cette fois, les perspectives changent : Lafont pourrait devenir titulaire dès sa première sélection. Le vent tourne. Son histoire repart.