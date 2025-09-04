Mercato FC Nantes : Ganago de retour à Nantes ?

Le crack camerounais, Ignatius Ganago affole les compteurs de but aux Etats-Unis. Son retour au FC Nantes se précise.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago retrouve le chemin des filets aux États-Unis

Ignatius Ganago marque encore. Après avoir frappé la semaine passée, l’attaquant camerounais a de nouveau trouvé la faille ce week-end. Une bonne nouvelle pour lui, qui revient d’une longue blessure. Beaucoup de supporters nantais l’ont peut-être oublié. Pourtant, Ganago reste un joueur du FC Nantes, toujours sous contrat. Actuellement prêté aux New England Revolution, il voit son séjour prolongé et profite de la MLS pour retrouver des sensations.

Blessé depuis avril, il attendait ce moment. Ses premiers pas furent prudents : une entrée en jeu face au DC United. Très vite, son entraîneur lui a fait confiance et l’a aligné sur le côté gauche de l’attaque. Et le Camerounais n’a pas déçu. Face à Columbus Crew, il a marqué. Une semaine plus tard, il récidive. Deux buts en deux matchs, le rythme plaît. Contre Charlotte, son équipe visait une deuxième victoire d’affilée. Mais le scénario a tourné.

Dès la 12e minute, Bronico a refroidi le stade (0-1). Ganago a répondu, bien servi par Campana : une demi-volée nette, au fond (24e, 1-1). Malheureusement, la joie fut de courte durée. En fin de match, Toklomati Jorno a crucifié New England (87e, 1-2). Une défaite frustrante, malgré le retour en forme prometteur de l’attaquant de 26 ans. Le Camerounais pourrait être un renfort de poids pour l’attaque du FCN dans les prochains mois. Il pourrait faire partie des plans de Luis Castro.