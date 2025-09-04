Mercato PSG : Presnel Kimpembe choisit son prochain club !

Après quatorze années passées sous le maillot du PSG, Presnel Kimpembe s’apprête à connaître sa première expérience dans un autre club. Poussé vers la sortie, le défenseur central français a tranché concernant sa prochaine destination.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe refuse l’Arabie Saoudite

Même si le mercato estival a fermé ses portes dans les grands championnats européens, il reste encore ouvert dans certains pays comme la Belgique (8 septembre), la Russie (12 septembre), ainsi que l’Arabie Saoudite (11 septembre) et le Qatar (16 septembre). Et justement ce sont ces derniers pays qui seraient intéressés par le renfort de Presnel Kimpembe. À un an de la fin de son contrat, l’international français, barré par la concurrence, est à la recherche d’un nouveau point de chute pour rebondir cette saison.

D’après les informations de L’Équipe, le joueur de 30 ans aurait d’ores et déjà exprimé sa préférence pour la suite de sa carrière. Le quotidien sportif rapporte que beaucoup de formations du championnat saoudien ont manifesté un intérêt pour Kimpembe ces dernières semaines, mais le natif de Beaumont-sur-Oise aurait refusé cette destination. Après son club formateur, le Paris SG, Presnel Kimpembe aimerait rejoindre le Qatar.

Le journaliste Loïc Tanzi explique notamment que le Champion du Monde 2018 serrait en discussions avancées avec le Qatar Sports Club, actuellement deuxième du championnat qatari après trois journées. Évalué à 5 millions d’euros, Kimpembe pourrait ainsi rapporter quelques millions d’euros dans les caisses du PSG après y avoir disputé 241 matches et inscrit 3 buts toutes compétitions confondues. Si le départ de Presko venait à se confirmer, c’est une importante page de l’histoire des Rouge et Bleu qui se tournerait, en attendant celui de Marquihos.