Mercato PSG : Le remplaçant de Kimpembe arrive à vil prix !

Soucieux de renforcer sa charnière centrale d’ici le 1er septembre et la clôture du mercato estival, le PSG aurait déniché un joueur capable de remplacer Presnel Kimpembe au sein de l’effectif de Luis Enrique. Explications.

Mercato PSG : Un international portugais bientôt à Paris ?

Proche d’un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Ilya Zabarnyi, le PSG aimerait aussi recruter un défenseur central gauche pour remplacer Presnel Kimpembe, qui a du mal à retrouver le rythme après une longue blessure qui l’a éloigné des terrains durant deux saisons. Aux dernières nouvelles, un profil aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG.

Lisez aussi : Mercato : Un renfort prestigieux annonce son arrivée au PSG

À voir Info Mercato: Le Bayern Munich répond à l’OM pour Sacha Boey

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le club parisien serait intéressé par « un certain Diogo Leite, actuellement sous les couleurs de l’Union Berlin. » Également cité sur les tablettes du Bayer Leverkusen, le joueur de 26 ans « fait en effet partie des joueurs ciblés par la direction sportive parisienne. » D’autres clubs de Premier League et de Serie A se seraient aussi renseignés concernant Diogo Leite.

Si Zabarnyi est annoncé pour concurrencer et remplacer Marquinhos sur le côté droit de la charnière centrale, Luis Enrique veut disposer d’un nouvel axial gauche afin de compenser les possibles départs de Kimpembe et Lucas Hernandez.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Union Berlin, Diogo Leite représente une cible attrayante au regard de sa situation contractuelle de l’intéressé, et abordable sur le plan financier puisque le club allemand n’attendrait qu’un chèque de 13 millions d’euros pour laisser partir l’international portugais.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un départ du Paris SG à 50M€ validé !

À voir Mercato : Une star américaine signe officiellement à l’ASSE

Auteur d’une réalisation et deux passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Diogo Leite fait, aujourd’hui, partie des meilleurs défenseurs centraux gauchers de la Bundesliga. Élu meilleur joueur du club berlinois sur le dernier exercice, le natif de Porto domine le classement des duels remportés par les défenseurs et figure au deuxième rang sur celui des duels aériens gagnés. Son arrivée au Paris Saint-Germain serait un énorme coup pour les Rouge et Bleu