INFO Mercato: Après Kimpembe, un autre symbole quitte le PSG

Alors que les discussions pour le transfert de Presnel Kimpembe sont très avancées avec le Qatar Sports Club, un autre symbole du PSG pourrait quitter le club de la capitale dans les jours à venir.

Mercato : Une grande figure du PSG veut changer d’air

Après quatorze années passées sous les couleurs rouge et bleu, Presnel Kimpembe s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son contrat, le défenseur central, qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique depuis sa blessure contractée en février 2023 contre l’OM, va rejoindre les rangs du Qatar Sports Club, dans le championnat qatari, deux ans après Neymar Jr et Marco Verratti.

Lisez aussi : Mercato : C’est officiel, l’OL continue de piller le PSG !

À voir

Mercato OL : Un renfort arrive de Manchester City à Lyon

Mais aux dernières nouvelles, une autre icône du PSG devrait aussi quitter la capitale cet été. Formé au Paris Saint-Germain, où elle évolue depuis 2012, Grace Geyoro serait sur le point de quitter Paris, selon les informations du journal L’Équipe. La milieu de terrain française devrait s’envoler de l’autre côté de la Manche.

Grace Geyoro en route pour l’Angleterre

Liée au PSG jusqu’en juin 2028, Grace Geyoro serait toute proche de rejoindre les London City Lionesses. La joueuse de 28 ans n’a pas repris le chemin de l’entraînement avec ses partenaires, cet été, pour une « raison médicale confidentielle. »

Sauf que le quotidien sportif rapporte que, l’épanouissement de Sandy Baltimore, qui a quitté le PSG pour Chelsea l’été dernier, aurait convaincu l’internationale française que la suite de sa carrière passait par l’étranger et non par le nouveau projet emmené par Paulo César ou même celui d’OL Lyonnes, qui était aussi intéressé.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, la milieu Grace Geyoro est proche de rejoindre les London City Lionesses

➡️ https://t.co/AQRq2CmRnp pic.twitter.com/Q89HTRlhC7 — L'Équipe (@lequipe) September 3, 2025

Geyoro devrait ainsi s’envoler pour l’Angleterre, et les London City Lionesses, avec qui elle a déjà trouvé un accord seraient les grands favoris pour l’accueillir. Une tendance confirmée par la journaliste Kathryn Batte.

Lisez aussi : Mercato : Avant Arsenal, le PSG nomme un nouvel entraîneur !

À voir

Mercato FC Nantes : Abline a dit non à l’OM, la raison !

« Il m’est indiqué que le London City Lionesses se renseigne pour un transfert de Grace Geyoro depuis le Paris Saint-Germain. Ce serait un gros coup pour le promu en première division anglaise. Le club français ne veut pas se séparer de Geyoro, dont le contrat va jusqu’en 2028, mais la joueuse voudrait le transfert », explique la journaliste du tabloïd The Telegraph. Le transfert pourrait même être un record dans l’histoire du football féminin.