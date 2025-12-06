OM : De Zerbi dézingue son équipe après la défaite à Lille

Celle-là, Roberto De Zerbi va avoir du mal à s’en remettre. L’OM a une nouvelle fois laissé filer une opportunité en Ligue 1 en s’inclinant face au LOSC (0-1). L’Italien n’a pas caché sa colère et son incompréhension après cette prestation décevante.

OM : Une nouvelle occasion manquée de prendre la tête

L’OM espérait rebondir après la déconvenue face au Toulouse FC, où il avait cédé dans les dernières minutes. Ce vendredi, le scénario s’est répété face au LOSC : une ouverture du score rapide pour les Nordistes et une équipe marseillaise incapable de réagir. La frustration est d’autant plus grande que la formation phocéenne s’était présentée presque au complet, avec le retour de Pavard, Aguerd et Balerdi.

Pourtant, malgré ces retours, rien n’a fonctionné. Les individualités, y compris Greenwood, sont restées trop discrètes et n’ont pas su peser sur le match. La faiblesse collective de l’OM s’est illustrée par un manque de pressing et une incapacité à enchaîner trois passes de suite. La fragilité technique et tactique affichée pose question à moins de deux semaines de la fin de l’année.

De Zerbi sans filtre : « On a mal joué »

Après le match, Roberto De Zerbi a livré une analyse tranchante : « On a mal joué, la défaite est méritée et c’est tout. Quand on joue mal, presque tous les joueurs, on dit que c’est la faute de l’entraîneur et tu mérites de perdre. C’était la même équipe, à part Højbjerg, qui a joué à Lisbonne. Là-bas, on a gagné 1-0 à onze contre onze et on avait fait le meilleur match de la saison. Et aujourd’hui c’est le pire match », a-t-il expliqué, visiblement agacé.

Le coach italien ne s’est pas caché derrière des justifications tactiques. « On ne jouait pas à 5, ce soir on jouait à 4. Mais au-delà de l’aspect tactique, on avait du mal à garder le ballon, faire trois passes d’affilée, on n’avait aucun deuxième ballon, on défendait mal. Sans ça, c’est dur de parler de tactique hein. Et donc, oui, on jouait à 4 avec Weah plus haut et Greenwood au-dessus de lui encore », a déclaré De Zerbi.

Une équipe en quête de repères

Cette nouvelle défaite souligne les limites d’une équipe incapable de profiter des contre-performances du PSG. Pour De Zerbi, le constat est simple : sans engagement collectif et régularité technique, les ambitions de l’OM en Ligue 1 resteront compromises. Le message est clair pour les joueurs : il faudra réagir rapidement, sous peine de voir la course au titre s’éloigner dangereusement.

