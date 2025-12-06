Mercato PSG : Lucas Beraldo, une grosse fake news dénoncée

Une rumeur enflamme la toile : Lucas Beraldo sur le départ du PSG en janvier. Mais le club parisien met un terme à toutes les spéculations, en affirmant son attachement au jeune défenseur brésilien.

Mercato PSG : Un départ de Beraldo formellement démenti

Les derniers bruits de couloir autour du PSG ont enflammé les réseaux sociaux. Lucas Beraldo, défenseur central de 22 ans, pourrait quitter le club dès le mercato hivernal. Selon les informations de Foot Mercato, le club envisagerait cette vente pour renflouer ses caisses, suscitant un véritable vent de panique chez les supporters.

Il n’en serait finalement rien. Le journaliste brésilien Bruno Andrade, sur l’émission « Fala a Fonte », a balayé ces rumeurs d’un revers de main : « Le PSG n’a aucun intérêt pour une négociation. Toute possibilité de prêt, que ce soit en Europe ou au Brésil, est exclue. Le PSG ne travaille pas sur cette idée », a-t-il déclaré. Le club parisien reste donc ferme : Beraldo n’est pas à vendre.

Un jeune talent inestimable pour le Paris SG

Lucas Beraldo, qui évolue dans l’ombre de Willian Pacho, est perçu par le PSG comme un atout défensif majeur pour les saisons à venir. À 22 ans, son potentiel est reconnu et le club mise sur lui pour consolider sa défense, notamment dans un effectif souvent touché par les blessures.

La tentative de transfert annoncée apparaît donc comme une fake news de plus dans ce mercato hivernal qui s’annonce. Les supporters peuvent souffler : le numéro 35 parisien restera à Paris. Les rumeurs, parfois virales, ne doivent pas faire oublier la stratégie réelle du PSG, centrée sur la stabilité et la jeunesse prometteuse de ses joueurs.

