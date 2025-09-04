OL Mercato : Un gardien de Lyon file en Arabie saoudite

L’arrivée de Dominik Greif à l’OL a fini par pousser Mathieu Patouillet vers la porte de sortie. Il aurait quitté Lyon pour rejoindre un club saoudien.

Mercato : Patouillet quitte l’OL pour Al-Hilal FC

Alors que le mercato d’été est refermé en France et dans les grands championnats, l’OL aurait bouclé un transfert en Arabie saoudite. Mathieu Patouillet va rejoindre Al-Hilal FC dans le championnat de l’élite saoudienne.

La rumeur sur le départ du gardien de but formé à Lyon est confirmée par le compte X @hilalstuff. La source évoque sa signature imminente avec le club basé à Ryad. D’après la source, l’Olympique Lyonnais va toucher une indemnité de 3 millions d’euros sur le transfert du portier de 21 ans.

🆕 𝗣𝗔𝗧𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗧 𝗔̀ 𝗔𝗟-𝗛𝗜𝗟𝗔𝗟



🚨 Mathieu Patouillet devrait rapporter environ 3M€ à l’OL pour son transfert vers Al Hilal !



[📰@hilalstuff] pic.twitter.com/qTvKEGeFSO — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) September 3, 2025

Lisez aussi : Mercato OL : Un renfort arrive de Manchester City à Lyon

À voir

Mercato OM : Rabiot à Milan, sa mère sort perdante du deal ?

Prêté au FC Sochaux ces deux dernières saisons (2023-205), Mathieu Patouillet est revenu à Lyon cet été, en espérant une place de doublure à la suite du départ de Lucas Perri. Mais le club rhodanien a recruté Dominik Greif à Majorque. Le portier international slovaque (5 sélections) a signé pour occuper la place de numéro 1, devant Rémy Descamps. Notons que Mathieu Patouillet était entré dans sa dernière saison de contrat à l’OL.