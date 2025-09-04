Mercato OL : Un renfort arrive de Manchester City à Lyon

L’OL devait récupérer un joueur de Manchester City, à la suite du transfert de Rayan Cherki. Cela ne s’est pas fait cet été, mais devrait se faire en janvier 2026.

Un deal conclu entre l’OL et City autour du transfert de Cherki

L’OL a transféré Rayan Cherki à Manchester City contre un gros chèque de 42,5 millions d’euros, bonus compris. Le transfert a été officialisé le 10 juin 2025. Lors de la transaction, les dirigeants des deux clubs s’étaient entendus verbalement sur un deal. Un joueur de l’équipe de Pep Guardiola devait rejoindre celle de Paulo Fonseca, sous la forme d’un prêt. Mais trois mois plus tard, l’Olympique Lyonnais n’a pas accueilli de renfort en provenance du Manchester.

L’Olympique Lyonnais confronté au refus des Mancuniens

Lors de leur bilan sur le mercato estival du club rhodanien, Matthieu Louis-Jean (Directeur technique) et Michael Gerlinger (Directeur général) ont confirmé l’arrangement entre Lyon et City. « Cette clause était orale, donc c’était à l’appréciation du joueur et de Manchester City », a précisé le premier.

Le deuxième a expliqué ensuite pourquoi aucun mancunien n’a débarqué à Lyon cet été : « On a beaucoup parlé avec nos collègues à Manchester City. On a étudié de nombreuses de pistes. C’était difficile, car les talents de l’effectif avaient de meilleures propositions financières d’autres écuries ».

Mercato : Manchester City va renforcer Lyon en janvier

Selon Matthieu Louis-Jean, « tout n’était pas réuni pour que ça se fasse » cet été. « On a essayé, Manchester City a été plutôt coopérant, mais nous n’avons pas trouvé le bon profil », a-t-il souligné. En revanche, l’arrivée d’un Citizen à l’OL n’est pas refermée. L’opération pourrait se faire pendant le mercato hivernal. « Ça pourrait être en janvier, les relations sont bonnes », a rassuré le patron du recrutement chez les Gones.