Mercato FC Nantes : Un indésirable croule sous les offres

Marcus Coco n’a pas encore choisi son prochain club après son départ du FC Nantes. Cet indésirable du FCN est sur la short-list de deux clubs.

Mercato FC Nantes : La prochaine destination de Marcus Coco se précise

Marcus Coco, sans club depuis son départ du FC Nantes, attire encore des regards. Deux propositions concrètes sont arrivées sur sa table : l’une du CFR Cluj, en Roumanie, l’autre de l’Hapoël Tel Aviv, en Israël. L’ailier guadeloupéen réfléchit, car les deux options ouvrent des perspectives différentes.

Cluj veut frapper un coup malin. Déjà proche d’accueillir Kurt Zouma, le club cherche aussi Coco. Libre depuis le 30 juin, il représente une opportunité peu coûteuse. L’intérêt est sérieux, le contrat déjà soumis. Mais l’Hapoël avance aussi. Le club israélien veut renforcer ses ailes et voit en Coco un profil adapté.

L’ancien Nantais ne se précipite pas. Il sait que chaque choix pèse lourd à 29 ans. Cet été, il avait presque rejoint Akron Togliatti, en Russie. Tout était prêt. Il a reculé à la dernière minute. Le contexte international l’a convaincu de dire non. Aujourd’hui, le joueur formé à Guingamp pèse le pour et le contre. Tel Aviv ou Cluj ? Stabilité, projet sportif, cadre de vie : tout compte. Et après un été d’incertitudes, Coco veut cette fois décider sans regret.