Mercato FC Nantes : Abline a dit non à l’OM, la raison !

Matthis Abline était annoncé sur les tablettes de l’OM et d’autres cadors européens pendant le mercato estival, mais il n’a pas bougé. Les raisons de cette décision ont été révélées.

Mercato FC Nantes : Fin de tensions entre Abline et le FCN ?

Le dossier Matthis Abline a longtemps animé le mercato, mais le joueur de 22 ans est resté au FC Nantes. Un choix mûri. Sur TéléNantes, l’insider Emmanuel Merceron a précisé que l’attaquant français n’était pas frustré de continuer l’aventure avec les Canaris cette saison. Certes, Marseille et Rennes ont circulé dans les rumeurs. Mais en réalité, Abline n’a jamais sérieusement songé à ces deux destinations. Seuls Strasbourg et le Paris FC l’ont réellement fait hésiter. Le reste ? Du bruit de marché.

Pourquoi ? Parce qu’Abline veut avant tout jouer. Pas attendre sur un banc, pas se perdre dans une rotation. À l’OM, la concurrence en attaque et la pression du Vélodrome auraient limité son temps de jeu. À Rennes, l’idée d’un retour n’était pas séduisante : le joueur préfère couper le lien avec son club formateur pour bâtir ailleurs.

À Nantes, le cadre est différent. Il connaît déjà la maison, il sait que le staff croit en lui. La saison passée, il a montré technique et sens du but. Les dirigeants espèrent qu’il franchira un palier et deviendra un pilier offensif aux côtés de Mostafa Mohamed.