Mercato OL : Man City et Lyon préparent un joli coup !

La direction de l’OL et celle de Manchester City négocient déjà un deal pour le mercato hivernal en 2026. Certains indésirables du cador anglais pourraient venir à Lyon.

Mercato OL : Une star anglaise bientôt à Lyon ?

L’OL garde un œil attentif sur Manchester City. Le transfert de Rayan Cherki a laissé des traces positives. Les deux clubs discutent, encore. Et Lyon rêve d’un joli coup pour janvier. La direction le sait : il faut être rusé. Les finances restent fragiles. Pourtant, l’équipe veut grandir sportivement. Le bon départ en Ligue 1 le prouve. Mais tenir ce rythme ? Difficile. Alors, un renfort d’hiver n’est pas exclu. Surtout si l’affaire est bonne.

Selon Goal, un accord oral existe entre l’OL et City. L’objectif est de faciliter un prêt ou un transfert si les deux camps s’y retrouvent. Plusieurs noms circulent. Les jeunes Wilson-Esbrand ou O’Reilly sont évoqués. Mais un profil attire plus que les autres : Kalvin Phillips. Ancien cadre de Leeds, acheté 50 M€ en 2022, l’international anglais avait brillé à l’Euro 2020.

Mais à City, il n’a jamais trouvé sa place. Guardiola l’a prêté à West Ham puis Ipswich. Aujourd’hui, il est sur la short-list de Lyon. Les Gones l’espèrent. Car avec une équipe compétitive, City aura forcément des déçus. Et certains pourraient traverser la Manche pour rallumer les ambitions lyonnaises.