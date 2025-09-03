OL Mercato : Transfert de Malick Fofana, un indice lâché

L’OL n’a pas transféré Malick Fofana pendant le mercato d’été, mais le club n’est pas certain de le conserver lors de la fenêtre hivernale.

L’OL a vécu un mercato estival mouvement et sous pression, du fait des restrictions de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le club rhodanien a démarré son marché assez tard, avec quatre-cinq semaines de retard à cause des procédures devant le tribunal du gendarme financier du football professionnel.

Pour boucler le budget de la saison 2025-2026, la direction de Lyon a été contrainte de céder Georges Mikautadze à Villarreal, le dernier jour du mercato d’été. Grâce à cette vente de dernière minute, le club de Michele Kang a récupéré 31 M€, plus 5 M€ de bonus.

OL Mercato : Malick Fofana en sursis

Malick Fofana, dont la valeur marchande (35 M€) est a plus élevé de l’Olympique Lyonnais, est également passé à deux doigts d’un transfert en Premier League, notamment à Everton qui avait transmis une offre estimée à plus de 40 M€. Finalement, c’est l’avant-centre géorgien qui a quitté Lyon en larmes. Toutefois, le départ de l’ailier belge reste dans les tuyaux.

Pour honorer ses engagements financiers à la DNCG, la nouvelle direction de l’OL doit encore faire des ventes importantes. Et la fenêtre du mercato hivernal s’annonce agitée. Elle pourrait sceller le sort de Malick Fofana, mais seulement cas de situation extraordinaire selon la précision de Michael Gerlinger, le nouveau directeur général.

Gerlinger : « Pas de vente comme Fofana s’il n’y a pas d’aléas financiers »

« Pour moi, on ne fera pas une vente comme Malik Fofana s’il n’y a pas des choses extraordinaires qui se passent, car il y a toujours des risques« , a-t-il rassuré en conférence de presse. « On a laissé un petit peu de budget libre, dans l’encadrement de la DNCG, pour avoir la possibilité de réagir en janvier », a-t-il justifié.

Sauf offre irrésistible ou contrainte imprévue, l’Olympique Lyonnais devrait conserver ses joueurs majeurs, dont Malick Fofana, jusqu’à la fin de la saison. « On verra ce qui se passe. Il y a toujours des aléas financiers. Des partenaires ou des clubs qui font faillite et qui ne payent pas par exemple », a indiqué Michael Gerlinger.