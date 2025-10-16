ASSE : la trêve internationale met en danger la cohésion du groupe avant novembre

À peine revenue de la trêve internationale, l’AS Saint-Étienne (ASSE) se retrouve déjà confrontée à un défi de taille : maintenir la dynamique collective tout en gérant la fatigue et les absences. Si cette coupure semblait offrir un moment de répit, elle s’avère finalement être une période d’instabilité pour un groupe stéphanois en quête de continuité.

ASSE : Une succession de trêves qui freine l’élan des Verts

Le calendrier ne laisse aucun répit à l’ASSE. À peine les Verts ont-ils retrouvé les terrains que la préparation du choc face au Mans est déjà lancée. Et dans un mois, une nouvelle trêve internationale viendra encore perturber le rythme du championnat. Ces pauses répétées compliquent la gestion du collectif et brisent l’élan d’une équipe qui peine à trouver une vraie régularité depuis le début de la saison.

Des internationaux très sollicités

Le staff d’Erling Moe Horneland doit composer avec une liste d’internationaux de plus en plus longue : Annan, Jaber, Old, Davitashvili, Stassin ou encore Cardona quittent régulièrement le Forez pour répondre à l’appel de leur sélection.

Résultat : retours tardifs, fatigue accumulée et préparation perturbée. Le rythme des séances d’entraînement est ajusté, mais la marge de manœuvre reste étroite, surtout pour un club qui joue la montée et ne peut se permettre de perdre des points.

Des blessés et une profondeur d’effectif limitée

Les blessures viennent s’ajouter à la complexité du moment. Lamba, déjà forfait, symbolise les fragilités d’un effectif qui doit être ménagé. Le moindre pépin physique pourrait forcer le coach à puiser dans la réserve, où des jeunes comme Eymard se tiennent prêts à saisir leur chance.

La rotation d’effectif devient un impératif, mais elle comporte aussi un risque : celui de rompre les automatismes dans un groupe encore en construction.

Une cohésion au sein du groupe stéphanois menacée par les allers-retours internationaux

Les joueurs revenus de sélection ont souvent besoin de plusieurs jours pour retrouver leurs repères collectifs. Ce temps d’adaptation perturbe le travail tactique entre les lignes et retarde la mise en place du jeu fluide que Horneland tente d’imposer.

L’entraîneur norvégien doit donc trouver le bon équilibre entre repos, rigueur et intensité, pour que le groupe ne perde pas sa cohésion ni sa fraîcheur.

Novembre, un tournant stratégique

La prochaine trêve de novembre sera un véritable test de maturité pour Saint-Étienne. Au-delà de la gestion physique, il s’agira de préserver la solidité mentale et la continuité collective dans une période charnière de la saison.

Si les Verts parviennent à traverser ce cycle sans perte de rythme, ils confirmeront leur crédibilité dans la course à la montée. Dans le cas contraire, cette succession de coupures pourrait coûter cher à leurs ambitions.