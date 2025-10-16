FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro !

La tuile pour Johann Lepenant au FC Nantes. Le milieu de terrain va manquer plusieurs semaines de compétition à cause des pépins physiques.

FC Nantes : Coup dur confirmé avant le LOSC

Le FC Nantes encaisse un nouveau coup dur. L’une de ses pépites va manquer plusieurs semaines de compétition. Et cela complique davantage la situation des Canaris. Quinzième de Ligue 1, le club peine à décoller. Le match nul 2-2 arraché face à Toulouse, a laissé des traces. Et pas seulement sur le plan comptable. Un milieu de terrain a rejoint l’infirmerie.

Au cours de la rencontre, Johann Lepenant, milieu infatigable des Canaris, a quitté la pelouse blessé après un contact. D’abord, on a craint une fracture. Soulagement temporaire : les premiers examens ont écarté cette hypothèse. Mais la suite a confirmé le pire. Selon Presse Océan, des analyses plus poussées ont mis en évidence une fissure au tibia.

Le joueur de 22 ans sera absent jusqu’à la trêve internationale de novembre. Un vrai casse-tête pour Luis Castro. Son milieu de terrain se vide alors que Nantes doit affronter Lille, Monaco et le Paris FC lors des prochaines échéances. Et ce n’est pas le seul cadre bloqué à l’infirmerie. Tylel Tati, Junior Mwanga et Francis Coquelin sont aussi incertains pour le choc face aux Dogues ce dimanche.

