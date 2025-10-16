PSG Mercato : L’improbable appel du pied d’Ibrahima Konaté !

En fin de contrat à Liverpool et annoncé dans les plans du Real Madrid et du PSG, Ibrahima Konaté a clairement laissé entendre qu’un retour en France pourrait être une option sérieuse pour la suite de sa carrière. Notamment pour des raisons bien particulières.

Ibrahima Konaté : « J’ai tellement envie qu’on soit ensemble »

Formé au Paris FC puis ensuite à Sochaux, Ibrahima Konaté a quitté la France à l’été 2017 pour rejoindre la Bundesliga et les rangs du RB Leipzig à l’été 2017, à l’âge de 18 ans. Quatre ans plus tard, le gaillard défenseur central (1m94) a rejoint la Premier League en signant avec Liverpool pour 40 millions d’euros.

Libre le 30 juin prochain, le joueur de 26 ans est annoncé dans les plans de plusieurs autres grands clubs européens comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et l’intérêt du club de la capitale française pourrait bien faire les affaires de Konaté, qui rêve de retrouver les siens en France. En effet, à la faveur d’une interview accordée au journal Ouest-France, Ibrahima Konaté a avoué être nostalgique de ses proches et de sa famille à Paris.

« Quand tu es footballeur, tu manques tellement d’événements… Je n’ai, par exemple, pu assister qu’à un seul mariage de mes frères. Avec le temps, j’ai dû prendre l’habitude de vivre loin d’eux, de manquer ces événements familiaux. Je ne vais pas vous mentir : ça a été très dur les premières années. Et pour être totalement transparent, ça peut encore l’être aujourd’hui.

Ça me fait plaisir de recevoir des vidéos d’eux, mais quand je les vois, j’ai tellement envie qu’on soit ensemble. C’est triste, d’un côté. Mais c’est la règle du jeu et il faut l’accepter », a déclaré Ibrahima Konaté, qui pourrait se laisser convaincre par une signature au Paris SG pour retrouver les siens au quotidien.

Ibrahima Konaté prêt à envisager une signature au PSG ?

Alors que son nom est intimement lié au PSG depuis plusieurs mois, le natif de Paris a reconnu que le poids de la distance avec sa famille était lourd à porter. « Dans le monde du football, aujourd’hui, je pense que l’entourage fait 60 % d’une carrière. Chez moi, cette pensée renvoie à mes cinq grands frères : Diawoye, Sirima, Mamby, Sikou et Moriba. C’est grâce à chacun d’entre eux que j’ai pu devenir le joueur que je suis aujourd’hui.

De mes premiers pas au Paris Université Club (PUC), il y a 20 ans, jusqu’à Liverpool, ils ont toujours représenté une aide fondamentale », a affirmé l’international français, qui compare sa fratrie à « de précieux paratonnerres », dont a « besoin » chaque footballeur et « des remparts qui [lui] permettent d’être focalisé au maximum dans (sic) le football . » Avec un discours pareil, le partenaire de Mohamed Salah pourrait aisément accepter de signer avec le PSG pour se rapprocher au quotidien de sa famille.