Mercato PSG : Matvey Safonov annonce un départ imminent, son avenir déjà scellé avant le marché des transferts

Le Paris Saint-Germain pourrait enregistrer un premier départ dès le mercato hivernal. Arrivé avec de grandes ambitions à l’été 2024, Matvey Safonov vit une situation frustrante depuis plusieurs mois. Relégué derrière Gianluigi Donnarumma, puis désormais Lucas Chevalier, le gardien russe semble avoir pris sa décision : il envisage sérieusement un départ en janvier.

Mercato : Safonov, l’éternelle doublure du PSG

Recruté pour 20 millions d’euros en provenance du FK Krasnodar, Matvey Safonov devait représenter l’avenir du poste de gardien à Paris. Mais la réalité s’est vite imposée.

Lire aussi : Mercato PSG : Safonov répond à la pression du clan Zabarnyi

À voir

ASSE : la trêve internationale met en danger la cohésion du groupe avant novembre

Après une première saison passée dans l’ombre de Donnarumma, le portier de 26 ans n’a pas eu la moindre minute de jeu cette année. L’arrivée de Lucas Chevalier pour 40 millions d’euros a définitivement scellé sa place en tant que numéro trois dans la hiérarchie. Une situation difficile à vivre pour un international russe habitué à enchaîner les matchs avant son arrivée au PSG.

« J’attends l’ouverture du mercato »

Interrogé par le média russe Sport Express, Safonov n’a pas cherché à cacher son malaise.

« Mon avenir devra attendre l’ouverture du mercato. Pour l’instant, je me concentre sur mon travail. Je veux prouver que je mérite de jouer, mais je ne suis pas satisfait de mon manque de temps de jeu », a confié le gardien, visiblement frustré par son rôle marginal au sein du groupe parisien.

Cette déclaration sonne comme un aveu de départ. Safonov semble prêt à tourner la page dès janvier, d’autant qu’il bénéficie encore d’une belle cote sur le marché européen.

Un retour en Russie ou un nouveau défi à l’étranger ?

Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, l’ancien joueur de Krasnodar reste lucide sur sa situation.

Lire aussi : Mercato : Il salue le transfert de Matvey Safonov au PSG

« Je suis parti pour relever des défis, pas pour les fuir. Mais toute offre mérite d’être étudiée », a-t-il ajouté, laissant la porte ouverte à un retour en Russie ou à un transfert vers un club européen où il pourrait retrouver du temps de jeu.

Le message est clair : Safonov ne compte pas passer une saison de plus sur le banc. Et du côté du PSG, ce départ pourrait également permettre d’alléger la masse salariale tout en évitant une situation de frustration prolongée dans le vestiaire.