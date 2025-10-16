Mercato : L’OL boucle une belle affaire au Stade Rennais !

Affaibli par les nombreuses ventes du dernier mercato estival, l’OL a besoin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Le club olympien, qui travaillait sur l’arrivée d’un joueur en qualité de joker, aurait bouclé un deal intéressant avec le Stade Rennais. Explications.

Mercato : L’OL en pince pour un défenseur du Stade Rennais

Poussé vers la sortie cet été, un défenseur pourrait enfin quitter les rangs du Stade Rennais dans les prochains jours. Hors période de transferts, les clubs français ont l’opportunité de recruter un élément supplémentaire à condition que ce dernier évolue en France. L’OL devrait en profiter.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Hateboer trouve preneur !

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les dirigeants lyonnais seraient entrés en discussions avec leurs homologues rennais pour recruter Hans Hateboer en qualité de joker. À 31 ans, l’arrière droit néerlandais n’entre pas dans les plans de l’entraîneur breton, Habib Beye, et n’a donc disputé qu’une seule rencontre de Ligue 1 cette saison.

À voir

ASSE : la trêve internationale met en danger la cohésion du groupe avant novembre

De son côté, l’OL cherche à renforcer son secteur défensif après un début de saison irrégulier. L’ancien joueur de l’Atalanta Bergame viendrait ainsi épauler Clinton Mata et Moussa Niakhaté, titulaires indiscutables depuis la reprise, tandis que Ruben Kluivert est principalement utilisé comme doublure à droite.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Hans Hateboer signe deux ans (Off.)

Expérimenté, solide et habitué aux joutes européennes, Hateboer apporterait une réelle profondeur dans l’effectif de Paulo Fonseca. Les négociations se poursuivent entre toutes les parties concernées et un accord pourrait rapidement être trouvé entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais.

À voir

Mercato PSG : Matvey Safonov annonce un départ imminent, son avenir déjà scellé avant le marché des transferts

Le défenseur, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais, n’a disputé que 21 minutes cette saison en Ligue 1. L’OL prendra entièrement en charge le salaire de l’international néerlandais (13 sélections), qui ne sera pas qualifié pour le déplacement à Nice ce samedi.

« L’OL, qui travaillait sur l’arrivée d’un joueur en qualité de joker, a obtenu le prêt gratuit du défenseur de Rennes Hans Hateboer. Le club lyonnais prendra entièrement en charge le salaire du Néerlandais », rapporte L’Équipe.