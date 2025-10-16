Mercato OM : Medhi Benatia tient un joueur très intéressant

Medhi Benatia a réalisé un mercato estival salué par tous les fans de l’OM et ce n’est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire. L’ancien attaquant marseillais est sous le charme d’un protégé de Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Christophe Dugarry adore Igor Paixao

Recrue phare du mercato estival de l’Olympique de Marseille, Igor Paixão ne laisse pas indifférent. Recruté cet été en provenance de Feyenoord pour 30 millions d’euros, hors bonus, l’attaquant de 25 ans est arrivé avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire de l’OM.

Après seulement 6 matchs toutes compétitions confondues, avec notamment 3 buts et 1 passe décisive, l’attaquant brésilien a déjà mis le peuple marseillais dans sa poche. Sur les antennes de RMC Sport, Christophe Dugarry a souligné la qualité et la mentalité d’Igor Paixão.

« Je suis agréablement surpris par son état d’esprit. Tout ce qu’il fait, il le fait à 150%. Son QI football est très intéressant. Ce n’est pas un joueur monocorde : il a plein de qualités, il sait se déplacer sur tout le front de l’attaque et se rend utile défensivement », a déclaré le Champion du Monde 1998, qui pense que le joueur formé à Coritiba peut encore progresser.

« C’est un jeune joueur, il peut encore progresser. Mais j’aime ce qu’il démontre et ce qu’il dégage depuis son arrivée. J’ai envie d’y croire », a ajouté Dugarry sur le plateau de l’émission Rothen s’enflamme. De son côté, le numéro 14 de l’OM a profité de sa présence sur la radio métropolitaine pour dévoiler un pan de ses caractéristiques.

« Je travaille aussi beaucoup les frappes à distance », a indiqué Paixão. Interrogé sur s’il allait bientôt se charger des coup francs, le natif de Macapa a répondu : « oui, bien sûr! (sourire) J’espère avoir ma chance, et si Dieu veut, réussir à marquer aussi sur coup franc pour aider l’équipe. » L’international brésilien s’entraîne sur les frappes lointaines afin de se préparer à tirer les coups francs, un domaine où le nouveau chouchou aimerait réussir.

« Je pense que c’est les deux… La vitesse, c’est l’une de mes principales qualités. Mais je travaille aussi beaucoup les frappes à distance. J’ai déjà marqué quelques buts de loin, et j’essaie de progresser chaque jour à l’entraînement. C’est important pour moi, pour varier mon jeu et surprendre les défenses », a expliqué Igor Paixão.