OM : Grosse inquiétude à Marseille avant Lorient !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi retient son souffle pour un cadre qui est parti en sélection pendant cette trêve internationale. Le joueur ressent des pépins physiques.

OM : Inquiétude à Marseille pour Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang reste sous surveillance à l’OM. L’attaquant marseillais, sorti en fin de match contre Lyon (0-1), ne paraissait pas touché ce soir-là. Pourtant, une gêne au genou gauche est apparue après la rencontre. Rien de grave. Mais le staff médical du Gabon a préféré temporiser. Pas de match contre les Seychelles mardi. Décision prise d’un commun accord avec son sélectionneur. L’équipe n’en a pas souffert : victoire 0-4, triplé de Bouanga à la clé.

Cette absence n’a rien d’un signal inquiétant. Tout indique qu’Aubameyang pourrait rejouer dès la prochaine rencontre, mardi face à la Côte d’Ivoire. Simple mesure de précaution, donc, pour protéger un joueur essentiel à 35 ans. À Marseille, Roberto De Zerbi observe la situation avec attention. Il a bâti son attaque autour de l’ancien Barcelonais. Début de saison réussi, rôle de leader confirmé : l’OM ne veut prendre aucun risque.

Les Marseillais veulent récupérer un Aubameyang en pleine forme pour la réception de Lorient, le 12 septembre au Vélodrome. Dans ce match de reprise, son expérience et son efficacité seront précieuses pour relancer l’équipe après la trêve internationale.