Mercato OM : Rabiot s’en va, Marseille sort un coup de maître inattendu

L’OM a encore surpris tout le monde. Après l’épisode Adrien Rabiot lors du mercato estival, le club phocéen signe une nouvelle masterclass avec l’arrivée inattendue de Benjamin Pavard.

Mercato OM : Pavard, la dernière cartouche de Benatia

Il fallait un nouveau frisson pour clôturer le mercato marseillais, et Medhi Benatia l’a offert. Dans les toutes dernières heures, Benjamin Pavard, champion du monde 2018 et finaliste de la dernière Ligue des champions, a accepté de rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. À 29 ans, le latéral français a choisi la Méditerranée pour relancer son aventure tricolore et s’offrir une atmosphère volcanique au Vélodrome.

Pour Bertrand Latour, le club phocéen a frappé plus fort qu’en 2024, lorsque Adrien Rabiot avait débarqué. « Pour moi, c’est un coup qui est encore supérieur à celui de l’été dernier », a-t-il confié sur le plateau du Canal Football Club. Et d’ajouter, admiratif : « Là, vous faites arriver à l’OM un joueur qui était titulaire en finale de Ligue des champions la saison dernière contre le PSG. C’est énorme ».

Mieux que Rabiot, vraiment ?

Le parallèle est inévitable. En 2024, Rabiot incarnait déjà le gros coup du mercato marseillais. Mais Pavard apporte une autre dimension : l’expérience d’un défenseur polyvalent, titulaire indiscutable à l’Inter Milan et joueur encore incontournable en équipe de France. « Ce n’est pas un renfort par défaut mais par envie », insiste Latour.

Il souligne la volonté de Pavard de rejoindre l’Olympique de Marseille. Une nuance essentielle, qui nourrit l’enthousiasme des supporters. Avec un tel pedigree, Marseille prouve qu’il sait transformer les coups de poker en coups de maître. Et dans un mercato souvent fait d’espoirs avortés, celui-ci ressemble à une petite révolution.