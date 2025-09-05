Mercato OM : 40M€ refusés ! La décision radicale qui choque

L’OM a dit non à l’inimaginable. Malgré une offre record de 40 millions d’euros, le club phocéen a décidé de conserver son capitaine argentin Leonardo Balerdi. Un choix fort, qui en dit long sur l’ambition marseillaise.

Mercato OM : Une offre colossale balayée d’un revers de main

L’été marseillais a été rythmé par les rumeurs autour de Leonardo Balerdi. Courtisé par l’AS Rome, la Juventus ou encore l’Atalanta, le défenseur argentin a vu son nom circuler partout en Europe. Mais l’OM a choisi la fermeté. Quitte à refuser une somme astronomique. Sur RMC Sport, Florent Germain a levé le voile sur cette décision.

Lire aussi : Longoria critiqué : l’OM prend un énorme risque !

« C’est l’OM qui a voulu faire de Balerdi ce taulier-là. Les dirigeants nous disaient cet été que même à 35-40 millions d’euros, véridique, ils ne laisseraient absolument pas partir Leonardo Balerdi ». De quoi donner des sueurs froides au service financier du club, mais aussi des étoiles dans les yeux aux supporters marseillais.

Balerdi, symbole d’un Marseille ambitieux

Capitaine et désormais véritable patron de la défense, Balerdi incarne l’OM nouvelle version : ambitieux, résilient, prêt à se battre sur la scène européenne. Le joueur lui-même a pris une décision claire pour son avenir. Toujours selon Florent Germain, l’Argentin aurait longuement hésité.

À voir

Mercato FC Nantes : Les Kita préparent un énorme coup à 25 M€ !

Lire aussi : Mercato : Rabiot à Milan, sa mère sort perdante du deal ?

« Ça a fait débat chez lui également avec son entourage… Il a décidé de rester pour la Ligue des champions. Il dit qu’il veut quitter l’OM par la grande porte ». En clair, pas question de partir par la petite, surtout après un été où il est devenu le symbole d’un club qui rêve de grandeur.