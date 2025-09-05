INFO Mercato : L’OM perd un top milieu de Ligue 1  (Off.)

Nombreux sont ceux qui rêvaient d’un retour d’Ismaël Bennacer à l’OM. Mais le milieu de terrain algérien a finalement opté pour une destination inattendue. Il a signé au Dinamo Zagreb, en Croatie.

Mercato : Clap de fin pour l’OM, Ismaël Bennacer signe au Dinamo Zagreb

C’est une nouvelle qui surprend de nombreux supporters marseillais. Durant tout le mercato d’été, Ismaël Bennacer était annoncé vers un retour à l’OM. Mais l’international algérien a finalement quitté l’AC Milan pour rebondir en Croatie. Le milieu de terrain de 27 ans a signé au Dinamo Zagreb. Il est question d’un prêt avec option d’achat.

Ce deal met donc un terme à un long feuilleton évoqué à l’OM. Ismaël Bennacer était fortement pressenti pour succéder à Valentin Rongier, parti à Rennes. Problème, la direction phocéenne n’a jamais voulu débourser les 12 millions d’euros pour lever son option d’achat. La baisse de régime du joueur et son déclassement par Roberto De Zerbi ont pesé lourd dans la balance.

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo!



Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede… pic.twitter.com/FaIGa55n5y — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2025

Le dossier Ismaël Bennacer est une nouvelle fois réapparu à l’OM suite au départ brutal d’Adrien Rabiot. Mais l’OM n’a pas répondu aux attentes de l’AC Milan. Par conséquent, le Fennec a trouvé une porte de sortie inattendue. Le Dinamo Zagreb l’a présenté comme « l’un des meilleurs joueurs du championnat de France ». Celui-ci a disputé 12 matchs avec l’OM avant de partir cet été.