OM : Valentin Rongier jubile après la gros coup à Rennes

Publié par Jules le 06 mars 2023 à 08:24

Ce dimanche soir, l'OM s'est imposé contre le Stade Rennais, ce qui a permis aux coéquipiers de Valentin Rongier de conserver la 2e place du classement.

Après une semaine particulièrement difficile, rythmée par une défaite contre le PSG et une élimination de la Coupe de France par Annecy, l'OM devait absolument réagir contre le Stade Rennais ce week-end afin de retrouver la confiance. Les hommes d'Igor Tudor ont réussi à s'imposer sur la pelouse rennaise, sur la plus petite des marges (0-1), au terme d'un match disputée, mais très important pour l'Olympique de Marseille, qui consolide sa 2e place après son échec du week-end dernier contre le Paris SG.

Tandis que les Marseillais commençaient à plonger doucement dans une crise sportive, ce résultat fait beaucoup de bien au club, qui retrouve des couleurs après un passage à vide qui a notamment coûté l'espoir d'une victoire finale en Coupe de France. Alors qu'une saison blanche se profile pour l'OM, le club phocéen doit encore valider sa qualification directe en Ligue des Champions, ce qui passe donc par une deuxième place au classement alors que l'AS Monaco revient très fort derrière l'Olympique de Marseille.

OM : Valentin Rongier est soulagé après cette victoire

Après cette victoire de l'OM contre le Stade Rennais, Valentin Rongier a pu exprimer sa joie au micro de Prime Video. "Dans une saison, il y a forcément des matchs comme ça où il ne faut pas être beau, ni forcément bon, confesse le milieu marseillais. Mais prendre 3 points ici c'est très compliqué, on le sait. Rennes est une équipe avec beaucoup de qualités et qui joue le podium. Donc ce soir on a frappé un coup. Il faut continuer dans cette dynamique parce que c'est loin d'être parfait. Mais on prend 3 points et on est très contents."

Avec cette victoire sur la pelouse du Stade Rennais, l'OM prend 4 points d'avance sur l'AS Monaco, qui a concédé le match nul contre l'ESTAC (2-2) ce week-end. Une super opération pour l'Olympique de Marseille qui se donne un peu d'air avant le sprint final qui promet d'être très disputé.