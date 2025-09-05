OGC Nice Mercato : Le Gym officialise une signature majeure

L’OGC Nice prolongé le contrat de son entraîneur ce vendredi. Franck Haise a signé un nouveau bail de deux saisons.

Mercato : Franck Haise prolonge à l’OGC Nice jusqu’en 2029

Malgré le début de saison timide de l’OGC en Ligue 1, le Franck Haise bénéficie de la confiance de la direction du club. Une confiance marquée par la prolongation de son contrat initial, valide jusqu’en juin 2027. L’entraîneur de 54 ans a signé pour deux saisons supplémentaires.

« L’OGC Nice est heureux d’annoncer la prolongation de Franck Haise, qui est désormais lié avec le Club jusqu’en 2029. Le choix est symbolique et en dit long sur une confiance mutuelle et une envie de vivre l’avenir ensemble », a indiqué le Gym dans son communiqué officiel.

À voir

INFO Mercato : Balerdi choque l’OM, un désaccord mis à nu

Lisez aussi : Mercato : L’OGC Nice boucle un deal inattendu, accord signé

En effet, les Aiglons sont certes 12es après trois journées de Ligue 1, mais Franck Haise a réussi à qualifier son équipe pour la phase de groupe de la Ligue Europa, en éliminant le Benfica au 3e tour des préliminaires.

Haise : « Je m’inscris dans la continuité avec l’envie de construire »

La saison dernière, l’OGC Nice avait fini à la 4e place de Ligue 1. Récompensé de ses résultats avec le club, le technicien français se réjouit de cette nouvelle signature. « Je m’inscris dans la continuité de mon arrivée au club (en juillet 2024), avec l’envie de construire et de faire progresser le club sur les bases de notre saison 2024-2025, avec la confiance du président et une ambition partagée avec toute la structure de l’OGC Nice », a-t-il déclaré.

Bocquet : « Heureux de nous projeter avec Franck Haise »

Fabrice Bocquet, président de l’OGC Nice , se félicite aussi de la prolongation de l’aventure de l’ancien coach du RC Lens. « Nous nous réjouissons de cette prolongation autant que de son timing. De belles échéances nous attendent, en Ligue 1 comme en Europa League. Sur le plan humain puis sportif, nous sommes heureux, avec Florian Maurice, de nous projeter ensemble avec Franck Haise. Nous considérons que c’est une étape naturelle compte tenu de ce que nous avons vécu et bâti ensemble ces derniers mois », a-t-il réagi.