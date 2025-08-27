Mercato : L’OGC Nice boucle un deal inattendu, accord signé

L’OGC Nice connait une fin de mercato inquiétante. Un autre cadre de l’équipe fait ses valises. Pablo Rosario est attendu dans les prochaines heures au FC Porto.

Mercato OGC Nice : Pablo Rosario en route pour Porto

L’entraîneur de l’OGC Nice, Franck Haise, l’a déclaré à plusieurs reprises : il attend de nouvelles recrues afin de compenser les nombreux forfaits. La direction niçois peine jusqu’ici à favorablement aux demandes du technicien. Pourtant, les départs s’enchainent. Même si le transfert de Jonathan Clauss au Bayer Leverkusen a récemment capoté, un autre cadre de l’équipe s’apprête à quitter le navire.

Il est question de Pablo Rosario. Le milieu de terrain néerlandais souhaitait changer de club dès cet été. Après multiples rebondissement, il voit son souhait s’accomplir. Fabrizio Romano le confirme, l’OGC Nice et le FC Porto se sont entendus pour son transfert. Le joueur de 28 ans est même attendu dans la ville portugaise ce mercredi ou jeudi.

Une fois sa visite médicale validée, Pablo Rosario signera un contrat de 3 ans avec le FC Porto. Le club portugais devrait débourser environ 4 millions d’euros pour son transfert. Le natif d’Amsterdam aura passé 4 saisons au Gym. Il a décidé de partir à une année de la fin de son contrat. Son départ imminent laisse un vide dans l’entrejeu qu’il faudra vite combler. Franck Haise attend toujours des renforts en cette fin de mercato.