Mercato : L’OM boucle un joli coup à 1M€, grâce à une légende

L’OM s’est offert une recrue inattendue mais pleine de promesses, dans les dernières heures du mercato. Pour seulement 1 million d’euros, Emerson Palmieri débarque au Vélodrome, séduit par l’aura d’une légende du club.

Mercato OM : Emerson Palmieri, un transfert validé grâce à Drogba

Le mercato marseillais s’est emballé jusqu’au bout. Recruté pour 1M€ à West Ham, Emerson Palmieri, 31 ans, n’a pas caché son enthousiasme au moment de poser ses valises sur la Canebière. Invité d’un live Twitch ce vendredi, le latéral gauche a expliqué son choix : « L’OM est un très grand club. En France, en Europe et dans le monde », a-t-il balancé.

« Depuis que je regarde le football, je me souviens avoir vu des matchs de l’OM. Je me souviens de Didier Drogba par exemple. Porter ce maillot ici est très important pour moi », a-t-il poursuivi. Un hommage qui résonne fort dans les travées du Vélodrome, où l’ombre de l’attaquant ivoirien continue d’inspirer.

Grand renfort en défense

Marseille cherchait un latéral d’expérience. Le profil d’Emerson Palmieri, champion d’Europe avec l’Italie en 2021, tombait à point nommé. Solide défensivement, capable de se projeter vers l’avant, il représente une recrue aussi discrète financièrement que précieuse sportivement. A 31 ans, l’ancien de Chelsea et West Ham voit ce défi comme une renaissance.

« Jouer pour l’OM représente un joli défi, je veux apporter mon expérience et mon envie à cette équipe », confie-t-il avec le sourire. Pour les supporters, ce transfert low-cost ressemble déjà à une belle affaire : une pioche à 1M€ qui pourrait rapidement valoir de l’or.