INFO Mercato : Balerdi choque l’OM, un désaccord mis à nu

Le début de saison décevant de Leonardo Balerdi pourrait avoir une explication inattendue. Un désaccord entre le défenseur argentin et la direction de l’OM aurait éclaté durant le mercato.

Mercato : Leonardo Balerdi voulait partir, l’OM s’y oppose !

Leonardo Balerdi cristallise pas mal de critiques à l’Olympique de Marseille. Ses prestations en ce début de saison ne rassurent pas. Et son but contre son camp à Lyon (1-0) passe très mal auprès des supporters marseillais. Surtout que La Stampa apporte une révélation de taille sur ses intentions durant ce mercato.

Selon le quotidien italien, Leonardo Balerdi souhaitait quitter l’OM dès cet été. Son objectif ? Retrouver Igor Tudor à la Juventus Turin. Mais le défenseur argentin n’a pas eu gain de cause. Les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia, se sont fermement opposés à son départ. Ils le considèrent comme essentiel au dispositif de Roberto De Zerbi.

Leonardo Balerdi est finalement resté à l’OM. La source explique qu’il aurait encaissé difficile le refus de sa direction. Cela pourrait en partie expliquer ses récentes difficultés sur le terrain. Il faudra rester prudent avec cette révélation. Même si son statut de titulaire indiscutable est désormais remis en cause par les arrivées de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. De Zerbi devra faire des choix forts en défense centrale.