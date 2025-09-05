Mercato OM : Marseille s’offre un guerrier XXL !

L’OM ne reste plus un acteur spectateur du mercato estival. Marseille a frappé un joli coup en s’attachant les services de Nayef Aguerd. À 29 ans, le défenseur marocain signe pour cinq saisons et incarne le renfort défensif attendu sur la Canebière.

Mercato OM : Nayef Aguerd, un roc pour solidifier la défense marseillaise

Le mercato olympien s’est conclu avec panache. Dans les dernières heures, Pablo Longoria a décroché une recrue qui a tout d’un pilier : Nayef Aguerd. Passé par Rennes et surtout West Ham, où il a soulevé la Ligue Europa Conférence en 2023, l’international marocain connaît déjà l’exigence des grands rendez-vous. Son retour en Ligue 1 n’est pas qu’un transfert : c’est une promesse de solidité.

Lire aussi : Mercato : L’opération secrète qui vaut 11M€ en 2026

Olivier Dall’Oglio, qui l’a dirigé à Dijon, valide ce choix avec enthousiasme : « Il est expérimenté. C’est un joueur de 29 ans, qui a déjà évolué dans trois des meilleurs championnats européens. […] Avec sa sélection nationale, dont il est un des cadres, il a joué la CAN et la Coupe du Monde. C’est un guerrier, un vrai compétiteur. »

Marseille s’enflamme, mais gare aux pépins

Marseille cherchait un patron défensif. Avec Aguerd, le club s’offre un leader capable d’apporter calme et sérénité dans une arrière-garde souvent friable. Sa qualité de relance et son mental de compétiteur devraient rapidement séduire le Vélodrome, avide de joueurs au caractère trempé.

À voir

Mercato PSG : La dernière folie de Campos choque les Bleus

Lire aussi : Longoria critiqué : l’OM prend un énorme risque !

Mais l’ancien coach dijonnais nuance l’optimisme : « On voit qu’Aguerd sait s’adapter partout où il passe, et je ne doute pas de sa réussite à Marseille. J’espère juste qu’il sera moins sujet aux blessures, car depuis qu’il est arrivé en Europe, il y a été régulièrement confronté. » Marseille vient de recruter un colosse. Reste à savoir si son corps tiendra le choc de la ferveur marseillaise.