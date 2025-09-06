FC Nantes : Gros coup dur pour le FCN !

Un coup du sort dont le FC Nantes se serait bien passé. Luis Castro, entraîneur des Canaris, s’est blessé sérieusement au genou lors d’un match improvisé… avec son propre staff. Un scénario improbable qui place déjà le technicien sur la touche, avant même ses joueurs.

FC Nantes : Luis Castro, une blessure aussi inattendue que inquiétante

Jeudi, l’ambiance bon enfant d’un petit match amical entre membres du staff nantais a viré au cauchemar. Luis Castro, arrivé sur le banc du FCN cet été, s’est effondré après un mauvais appui. Résultat : une entorse au genou, et la crainte bien réelle d’une rupture du ligament croisé. Vendredi, l’ancien coach de Dunkerque est apparu avec une attelle, spectateur impuissant du nul (1-1) entre ses hommes et Le Mans.

À la Jonelière, la nouvelle a provoqué un certain malaise. Car si les entraîneurs redoutent souvent de récupérer leurs internationaux diminués après une trêve, à Nantes, ce sont les joueurs qui pourraient retrouver leur coach… cloué à l’infirmerie.

Un coup dur avant un rendez-vous crucial

Le calendrier ne fait aucun cadeau aux Canaris. Actuellement 13e de Ligue 1, le FCN s’apprête à défier Nice à l’Allianz Riviera. Dans une dynamique fragile, les Nantais avaient plus que jamais besoin d’un entraîneur mobilisé à 100 %. Or, Luis Castro pourrait bien devoir diriger à distance, le temps d’obtenir un diagnostic définitif.

Ironie du sort, ce coup dur rappelle celui d’un autre Luis. Enrique, le coach du PSG, s’est fracturé la clavicule après une chute à vélo vendredi. Décidément, en Ligue 1, même les entraîneurs ne sont pas épargnés par la malchance.