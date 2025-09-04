FC Nantes : Luis Castro tient sa nouvelle arme secrète

Après le mercato, le FC Nantes et Luis Castro travaillent désormais à stabiliser son équipe avec un plan clair. En ce sens, Johann Lepenant n’est plus un simple espoir en devenir. Le milieu de terrain, désormais acheté définitivement par le FCN, s’impose comme la pièce maîtresse des Canaris.

FC Nantes : Lepenant, le métronome inattendu

Au milieu d’un collectif encore en rodage, Johann Lepenant s’est affirmé comme le poumon des Canaris. Sa performance face à Auxerre a fait l’effet d’une piqûre de rappel : pressing constant, interceptions chirurgicales, et cette capacité rare à se projeter dans les bons espaces. Kévin Danois, pourtant habitué à avaler les kilomètres, a semblé totalement asphyxié par le volume de jeu du Nantais.

Mieux encore, Luis Castro en a fait son seul indéboulonnable au milieu depuis le début du championnat. Alors que Kwon, Coquelin ou Hong se disputent les deux autres postes, Lepenant, lui, ne quitte jamais le onze. Un signe fort de la confiance accordée par son entraîneur, qui voit en lui un profil taillé pour son projet de jeu.

Une renaissance dans un rôle sur mesure au FCN

Pourtant, le chemin n’a pas été rectiligne. Sous Antoine Kombouaré, Lepenant avait souvent dû se contenter d’un poste de numéro 6, plus ingrat, moins naturel pour lui. Résultat : une deuxième partie de saison 2023-2024 en demi-teinte, marquée par une disparition progressive des radars.

Mais l’Euro Espoirs, disputé en juin, a servi d’électrochoc. Aligné dans un rôle de relayeur offensif, il a retrouvé son allant. De retour à la Beaujoire, il s’impose enfin comme l’homme fort de Luis Castro. Et si Nantes tient là son arme secrète pour bousculer la hiérarchie de Ligue 1 ?