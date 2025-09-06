Bombe au PSG : Luis Enrique écarté plusieurs semaines ?

Après trois matches et trois victoires consécutives en Ligue 1 en ce début de saison, le PSG vient d’apprendre une mauvaise nouvelle pour son entraîneur, Luis Enrique. Le club de la capitale pourrait être privé de son coach durant plusieurs semaines.

PSG : Luis Enrique fait une chute à vélo

En pleine trêve internationale, le PSG a annoncé une mauvaise nouvelle pour son entraîneur Luis Enrique ce vendredi soir. Le technicien espagnol a été hospitalisé suite à une chute à vélo, selon un communiqué du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

« À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d’informations prochainement », écrit le club parisien.

Alerté de la situation, le président Nasser Al-Khelaïfi suit régulièrement l’état de santé de son entraîneur. Le club tiendra ses supporters informés dès que de nouvelles informations seront disponibles. Les supporters du PSG sont invités à se montrer solidaires et à envoyer leurs encouragements à Luis Enrique dans cette période délicate.

Pour l’heure, le club n’a pas communiqué sur la durée exacte d’indisponibilité de son entraîneur. Si sa présence sur le banc parisien lors des prochains rendez-vous est compromise, rien n’exclut qu’il puisse diriger son équipe, quitte à le faire diminuer. Les supporters parisiens savent déjà que le technicien espagnol ne lâchera pas ses joueurs, même en cas de convalescence prolongée.

Ce n’est pas la première fois que le PSG se retrouve dans une telle situation. En 2020, Thomas Tuchel, alors coach du club, avait lui aussi connu une mésaventure physique en se blessant à l’entraînement. Malgré cela, il avait réussi à mener Paris jusqu’en finale de la Ligue des Champions.

De quoi rassurer les fans, qui savent que de tels contretemps n’empêchent pas forcément les grandes performances. Pour rappel, le prochain match des Parisiens est dans neuf jours, le dimanche 14 septembre contre le RC Lens, à 17h15.