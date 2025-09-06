PSG : Terrible nouvelle ! Le Paris SG dans la tourmente

Coup de massue pour le PSG : la soirée qui devait sourire aux Bleus s’est transformée en cauchemar pour le club de la capitale. Deux de ses attaquants, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, ont quitté le terrain blessés.

PSG : Désiré Doué, première alerte inquiétante

L’avenir s’annonçait radieux pour Désiré Doué, propulsé titulaire chez les Bleus face à l’Ukraine. Mais la joie a vite laissé place à l’angoisse. Touché au mollet dès la première période, le jeune Parisien a été contraint de céder sa place à la pause. Didier Deschamps a vite levé le voile sur la situation à la mi-temps, pour confirmer les inquiétudes.

« Doué a un ressenti à un mollet, il sentait que ça durcissait un petit peu. Donc, pas de risque », a confié le sélectionneur au micro de TF1. Le joueur de 19 ans n’a pas pu cacher sa gêne : il a quitté le stade en boitant selon L’Equipe, visiblement affecté. Une scène qui n’a pas manqué d’inquiéter les supporters parisiens, à quelques semaines d’échéances décisives en Ligue des champions.

Désiré Doué quitte le stade en boitant, après sa blessure face à l'Ukraine pic.twitter.com/sxBb7YuPWc — L'Équipe (@lequipe) September 5, 2025

Ousmane Dembélé, la tuile confirmée pour le Paris SG

Si l’alerte autour de Doué reste mesurée, le cas Dembélé semble bien plus préoccupant. L’ailier de 28 ans, touché à l’arrière de la cuisse, a été contraint d’abandonner ses partenaires. « Il va quitter le rassemblement, il ne pourra pas jouer mardi contre l’Islande », a admis Didier Deschamps, fataliste.

D’après L’Équipe, une IRM est programmée pour déterminer la gravité de la blessure. Mauvais signe pour le PSG, qui voit l’un de ses cadres, son meilleur buteur de la saison dernière, rejoindre l’infirmerie. Et dans ce mois de septembre brûlant, la perte de deux attaquants majeurs pourrait sérieusement fragiliser les ambitions parisiennes.