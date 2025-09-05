Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi enrage contre la Juventus !

Excédé par les méthodes de la Juventus Turin lors du mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, aurait tapé du poing sur la table face aux dirigeants du club italien.

Mercato : Le PSG trahit par la Juve pour Kolo Muani

Nasser Al-Khelaïfi s’est énervé contre la Juventus Turin. D’après les informations de Sports Zone, le président aurait personnellement stoppé les discussions avec les dirigeants de la Vieille Dame. Excédé par les méthodes de Damien Comolli, directeur général des Bianconeri, dans le dossier Randal Kolo Muani, qui a traîné plusieurs mois, le président du Paris SG aurait demandé à Luis Campos de quitter la table des négociations.

Lisez aussi : Mercato PSG : Découvrez les coulisses du dossier Kolo Muani

À voir

Mercato OL : Lees-Melou justifie son transfert manqué à Lyon

Le compte Twitter la Source Parisienne rapporte que le Paris Saint-Germain, la Juve et l’attaquant de 26 ans s’étaient tous mis d’accord sur les conditions du transfert. Mais contre toute attente, l’ancien club de Cristiano Ronaldo aurait tenté de profiter de la fin du mercato pour récupérer Kolo Muani gratuitement, allant jusqu’à pousser le joueur à arrêter de s’entraîner avec le PSG pour forcer son départ.

Un comportement jugé « déplorable » et qui aurait poussé Nasser Al-Khelaïfi a décroché son téléphone pour cracher ses vérités aux décideurs turinois. « Vous vous fichez de notre gueule depuis plusieurs semaines, c’est terminé. Vous n’aurez pas gain de cause avec moi. Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça », aurait notamment lancé un Al-Khelaïfi furieux.

Lisez aussi : Le PSG prête Kolo Muani et boucle une arrivée surprise !

À voir

OL Mercato : Lyon annonce le grand retour de Rachid Ghezzal

Dans la foulée, l’homme d’affaires qatari aurait demandé à l’agent de Randal Kolo Muani de trouver une autre solution. Finalement, le natif de Bondy a été envoyé à Tottenham dans le cadre d’un prêt payant de 5 millions d’euros sans option d’achat.