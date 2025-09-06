FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro !

Luis Castro, entraîneur du FC Nantes, s’est blessé. C’est un coup dur pour les Canaris.

FC Nantes : Inquiétude autour de Luis Castro, touché au genou

Mauvaise nouvelle pour les Canaris. Vendredi matin, le FC Nantes affrontait Le Mans en match amical, trêve internationale oblige. Score final : un but partout. Mais l’image marquante n’était pas sur la pelouse. Selon Ouest-France, Luis Castro boitait le long de sa ligne technique.

La veille, un petit match improvisé avec son staff. C’est là que le Portugais se serait fait mal. Entorse du genou, disent les premiers échos. Son staff médical redoute pire : une rupture des ligaments croisés. Des examens doivent confirmer. Si le diagnostic se confirme, Castro pourrait manquer plusieurs semaines. Un coup dur, pour lui comme pour ses joueurs.

Le FC Nantes retient donc son souffle. L’équipe perdrait, dès le début de saison, son entraîneur principal. Quelques semaines, peut-être plus. Et dans un club déjà marqué par l’instabilité, une telle absence aurait des conséquences profondes. Les Canaris ont remporté une seule victoire lors des trois premières journées de Ligue 1.