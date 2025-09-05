Mercato FC Nantes : Un buteur attendu à Nantes !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro attend une nouvelle gâchette offensive en vue du prochain mercato hivernal. Le joueur est en pleine forme aux Etats-Unis.

Mercato FC Nantes : Ganago, l’arme surprise attendue cet hiver

Ignatius Ganago, prêté en janvier dernier par Nantes à New England, brille aujourd’hui en MLS. Buteur efficace, il pourrait redevenir un renfort de poids pour les Canaris en 2026. Le FC Nantes a beaucoup bougé cet été. Des départs fragilisent la défense et le milieu, mais devant, Luis Castro garde des raisons de sourire. Même sans Moses Simon, transféré au Paris FC pour environ dix millions d’euros, l’attaque reste solide.

Trois options fiables composent le poste de numéro neuf : Mostafa Mohamed, Matthis Abline et Youssef El Arabi. De quoi espérer un maintien plus tranquille que lors des saisons précédentes. À ce trio déjà complémentaire, il faudra bientôt ajouter Ganago. L’ancien Niçois, prêté à New England, réalise une belle saison et son retour est prévu en janvier.

Selon Actu Cameroun, il pourrait bien redevenir une arme offensive crédible. En pleine réussite outre-Atlantique, l’attaquant camerounais aligne les performances et suscite l’enthousiasme. Ses chiffres parlent : 3 buts, 4 passes décisives, 19 matchs et 1 400 minutes jouées. Rien d’exceptionnel, mais largement suffisant pour relancer son crédit à la Beaujoire. À 26 ans, Ganago s’impose comme une carte à jouer. Reste à Luis Castro de trancher : le conserver, ou repartir sur un nouveau prêt pour la suite de la saison.