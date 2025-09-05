Mercato FC Nantes : Accord signé, un milieu file en Roumanie

Après son départ du FC Nantes, le milieu de terrain Marcus Coco a enfin trouvé son nouveau club. Sa signature avec le club roumain du CFR Cluj est désormais imminente.

Mercato FC Nantes : Marcus Coco en route pour le CFR Cluj

Le FC Nantes s’est séparé de Marcus Coco cet été, au terme de son contrat. Le milieu de terrain français était alors sans club durant le mercato estival. Ce qui alerté plusieurs clubs étrangers. Ayant obtenu plusieurs sollicitations, il vient de trancher pour sa future destination. Celui qui s’entraînait jusqu’ici avec l’UNFP FC a opté pour la Roumanie.

L’Equipe assure en effet que Marcus Coco, excepté un rebondissement de dernière minute, va signer au CFR Cluj. Le club roumain a su le convaincre en dépit de la concurrence de de l’Hapoël Tel-Aviv en Israël. L’ancien joueur du FC Nantes aurait déjà donné son aval pour un contrat de deux ans avec le CFR Cluj. Il y retrouvera une autre recrue de poids. L’ancien défenseur de Chelsea, Kurt Zouma, s’est récemment engagé avec le club romain.

Cette signature imminente met fin à des mois de tergiversation pour Marcus Coco. Après des passages au FC Nantes et Guingamp, il va découvrir un nouveau championnat. Ce choix, mûrement réfléchi, lui offre l’opportunité de relancer sa carrière après une saison difficile au FCN.