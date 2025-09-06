Mercato OM : Pavard, un retournement fou de dernière minute

A l’OM, un frisson a traversé le Vieux-Port dans les dernières heures du mercato : Benjamin Pavard est Marseillais. Un coup de théâtre que personne n’avait vu venir, pas même le principal intéressé, encore persuadé de rester à l’Inter Milan trois jours plus tôt.

Mercato OM : Benjamin Pavard à Marseille, un transfert sorti de nulle part

À Marseille, on aime les histoires de caractère. Celle-ci a des allures de scénario hollywoodien. L’OM, à la recherche de garanties défensives après le départ d’Adrien Rabiot, a foncé sur une opportunité improbable : Benjamin Pavard. Thibaud Vézirian raconte l’envers du décor.

Lire aussi : Mercato OM : L’énorme coup Pavard, l’Inter s’en moque !

« Trois jours avant la deadline du mercato, il se voyait finalement rester à l’Inter Milan. (…) Et finalement, l’OM a toqué à la porte, et tout s’est fait en quelques heures. Il était à Milan et trois heures après, il était à l’OM », raconte-t-il. Un prêt avec option d’achat, négocié à la vitesse de l’éclair, a suffi à écrire l’un des chapitres les plus surprenants de ce marché des transferts.

Pavard séduit par le projet marseillais

L’international français n’était pourtant pas courtisé de toutes parts. Lille a tenté un retour sentimental, mais le salaire de 6 M€ annuels réclamé par Pavard a refroidi les Dogues. Quant aux autres prétendants, ils voulaient l’utiliser comme latéral droit, poste qu’il refuse désormais. « Il est ravi d’arriver dans le sud, dans ce club prestigieux, en plus il a de la belle-famille dans le coin, c’est parfait », explique encore Vézirian.

À voir

PSG : Un accord historique à 50M€ se précise !

Lire aussi : Pavard à l’OM : Lucas Hernandez tombe des nues

L’Arabie Saoudite l’a dragué cet été, mais Pavard a choisi l’exigence sportive de l’OM. Une décision qui en dit long sur son ambition. Ce transfert est la parfaite illustration de la folie du mercato : imprévisible, soudain, irrationnel parfois. « La magie du mercato », souffle Vézirian. L’OM, souvent critiqué pour ses coups manqués, signe ici un renfort de poids, à la fois champion du monde et cadre potentiel.