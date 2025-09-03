Mercato OM : Surprise, Neal Maupay trouve un club !

L’avenir de Neal Maupay à l’OM continue de faire parler. Ayant refusé plusieurs offres européennes durant le mercato, l’attaquant de 29 ans se dirige à présent vers un transfert inattendu.

Mercato OM : Le PAOK Salonique ouvre ses portes à Neal Maupay

Neal Maupay n’est pas certain de poursuivre la saison à l’Olympique de Marseille. L’attaquant franco-argentin a refusé de quitter le navire phocéen durant le mercato estival. Son ambition ? Tenter de convaincre Roberto De Zerbi de lui accorder une seconde chance. Le joueur de 29 ans a ainsi décliné plusieurs sollicitations, dont de Sassuolo ou encore du Genoa.

Toutefois, une nouvelle et inattendue porte de sortie se dessine pour Neal Maupay. Selon les informations de Hellas Football, le PAOK Salonique cherche activement à le recruter. Cette offensive du club grec représente une véritable opportunité pour l’OM de se débarrasser d’un attaquant absent des plans de De Zerbi.

Des négociations compliquées avec le joueur

According to reports, PAOK is pushing to sign Neal Maupay before transfer market deadline.



The Dikefalo has been actively looking for another striker in the past days.



(@athlosnews_gr) #PAOK #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/XKLPOH5hnB — Hellas Football (@HellasFooty) September 2, 2025

Alors que le mercato a officiellement fermé ses portes en France, il est encore ouvert en Grèce jusqu’au 12 septembre. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont moins de dix jours pour finaliser cette vente tant désirée. Ils espèrent que cette piste grecque sera la bonne pour Neal Maupay. Son départ en Grèce serait une occasion pour lui de relancer sa carrière dans un club où il aura plus de temps de jeu.

Sauf que les négociations avec le joueur n’ont pas abouti avant la date limite des listes pour la Ligue Europa Ainsi, même si ce deal venait à aboutir Neal Maupay ne disputerait pas cette compétition européenne. Cela complique les discussions. L’OM espère tout de même trouver une issue favorable à ce dossier.