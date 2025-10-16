OM : Paixao dévoile l’objectif de la saison, c’est énorme !

L’OM est sevré de titres majeurs depuis plus d’une décennie. Mais sa nouvelle recrue estivale Igor Paixao a publiquement dévoilé le grand objectif du vestiaire cette saison.

L’ambition XXL de l’OM : Igor Paixao veut détrôner le PSG

L’Olympique de Marseille a un objectif clair pour cette saison, et c’est Igor Paixao qui le met en exergue. L’attaquant brésilien affiche sans détour l’ambition phocéenne. Il veut briser plus d’une décennie de frustrations. Le dernier trophée de l’OM remonte à la Coupe de la Ligue en 2012.

Igor Paixao est donc très confiant pour mettre fin à cette longue disette. « On a un effectif de grande qualité. En Ligue des champions, on veut aller le plus loin possible », a-t-il déclaré à RMC Sport. Son optimisme est renforcé par le récent sursaut d’orgueil des hommes de Roberto De Zerbi. Ceux-ci se sont relancés en Ligue des champions en écrasant l’Ajax Amsterdam (4-0).

Mais les ambitions phocéennes ne se limitent pas à l’Europe. L’Olympique de Marseille vise également le titre de Champion de France. « En championnat aussi, on joue pour gagner (…). Paris est un grand club. Mais on est là, nous aussi. On va se battre jusqu’au bout », expliqué Igor Paixao. Cette déclaration intervient alors que l’équipe traverse sa meilleure période sous De Zerbi.

Le Trophée des Champions pour lancer un nouveau cycle à Marseille

L’OM a aligné quatre victoires consécutives pour revenir à la deuxième place du championnat, derrière le rival parisien. Igor Paixao et ses coéquipiers ont même l’opportunité de soulever un trophée majeur en début d’année : le Trophée des champions.

Programmé le 8 janvier 2026 au Koweït, ce Classique pourrait marquer le début du renouveau olympien. Les Olympiens devront toutefois s’imposer ce samedi face au Havre en vue de conserver leur dynamique.