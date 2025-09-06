ALERTE INFO FC Nantes : Double coup dur pour Luis Castro !

À l’instar de son homologue du PSG, Luis Enrique, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, s’est lui aussi blessé durant cette trêve internationale. Mais le technicien portugais doit également composer avec une autre tuile au sein de son effectif.

FC Nantes : Grosse entorse pour Luis Castro

Décidément, cette trêve internationale ne fait pas du bien à certains entraîneurs de Ligue 1. En effet, après Luis Enrique du PSG, victime d’une chute à vélo et opérer prochainement, Luis Castro s’est lui aussi blessé. Le technicien portugais se serait gravement blessé au genou lors d’une petite opposition amicale entre « staff élargi » d’après Ouest-France.

Le FC Nantes a affronté Le Mans durant la trêve internationale et les techniciens respectifs se sont pris au jeu de leur côté. Un match improvisé qui a mal tourné pour Luis Castro. L’ancien tacticien de Dunkerque souffre d’une entorse du genou et le staff médical craint le pire avec une possible rupture du ligament croisé.

Une blessure qui pourrait donc l’éloigner du banc du FC Nantes durant plusieurs semaines, voire des mois. Pas forcément une bonne nouvelle pour un groupe qui a besoin de repères cette saison en championnat. Finalement, le journal L’Équipe assure qu’il s’agirait « seulement » d’une grosse entorse. Mais ce n’est pas tout.

Herba Guirassy se blesse avec les Bleuets

Après la blessure de Luis Castro, c’est au tour de l’attaquant Herba Guirassy de donner des frayeurs au staff médical du FC Nantes. Le joueur de 19 ans, sélectionné pour la première fois avec les Bleuets, devra renoncer à sa convocation en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Auteur de débuts prometteurs avec les Canaris cette saison, Guirassy a été appelé en renfort par Gérald Baticle après le forfait du Rennais Djaoui Cissé.

Malheureusement, une blessure aux ischio-jambiers va l’empêcher de participer aux prochaines rencontres de l’équipe de France espoirs. D’après le quotidien L’Équipe, le staff médical des Bleuets a recommandé un retour immédiat au club pour une prise en charge adaptée, mettant ainsi un terme à la première expérience internationale de Herba Guirassy.

Restés à Lorient, les Bleuets doivent encore défier la Serbie lundi en amical, mais le natif d’Angers manquera à l’appel, s’étant blessé à la cuisse droite (lésion) durant l’entraînement de ce samedi, indique la Fédération française de football dans un communiqué.