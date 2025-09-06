INFO Mercato : Le Stade Rennais irrite sérieusement le Barça

En officialisant le départ de Christopher Wooh, le Stade Rennais a enregistré son 27e départ au cours du mercato estival. Si le club breton peut se targuer d’avoir réaliser de belles affaires, le Barça semble quelque peu irrité contre une décision du SRFC.

Mercato Stade Rennais : Le prêt de Mikayil Faye préoccupe le Barça

Le mercato estival a été particulièrement très animé au Stade Rennais aussi bien dans le sens des ventes que des nouvelles recrues. En annonçant ce vendredi le transfert de Christopher Wooh au Spartak Moscou, le SRFC a poussé jusqu’au bout son impressionnant dégraissage. Avec 96 millions d’euros de ventes, le club breton termine à la cinquième place des clubs de Ligue 1 qui auront le plus vendu à l’intersaison.

Lisez aussi : Stade Rennais : Mikayil Faye de retour en Espagne ?

À voir

PSG: Walid Regragui fait une annonce-choc pour Achraf Hakimi

Dans cette grosse activité, le Stade Rennais a envoyé Mikayil Faye du côté de Cremonese, promu en Serie A, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Un choix qui inquiète énormément le FC Barcelone. En effet, les Blaugranas détiennent 30% d’une éventuelle revente, ainsi qu’une option de rachat. Or, pour maximiser cette opération, il faut que le défenseur central de 21 ans prenne de la valeur, ce qui est loin d’être garanti en Italie.

La trajectoire du joueur n’a pas été linéaire. Après des débuts encourageants à Rennes sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’international sénégalais a vu son temps de jeu chuter drastiquement suite à l’arrivée de Habib Beye, au point de ne compter que trois apparitions en 2025. Cette situation a freiné les espoirs du Barça d’obtenir des revenus immédiats grâce à sa progression.

Lisez aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré a tranché pour Mikayil Faye !

À voir

OM : Le coach de l’Angleterre lâche une bombe pour Greenwood

Son arrivée à Cremonese, tout juste promu en Serie A, est donc perçue en Catalogne comme un nouveau départ. Dans ce contexte, Mikayil Faye devrait bénéficier d’un rôle plus important que celui qu’il occupait au Stade Rennais, ce qui pourrait favoriser sa progression et, indirectement, servir les intérêts financiers du Barça.

Les dirigeants barcelonais se retrouvent ainsi dans une position délicate : ils souhaitent voir Faye s’illustrer afin d’augmenter sa valeur, mais espèrent également que la clause d’achat de 10 millions d’euros ne soit pas activée par le club italien, afin de préserver leur influence sur une future transaction.