Mercato : La vérité explosive sur le transfert raté d’Ekitiké à Newcastle

A l’été 2022, Hugo Ekitiké était à deux doigts de poser ses valises à Newcastle. Mais dans les coulisses, un incroyable imbroglio a fait capoter l’opération. Retour sur une vérité longtemps passée sous silence.

Mercato : Ekitiké, un accord qui semblait scellé avec Newcastle

À l’été 2022, l’attaquant français, alors révélation du Stade de Reims, devait filer droit vers la Premier League. Newcastle, fraîchement racheté par son richissime fonds saoudien, avait fait de lui une priorité offensive. Tout était prêt : indemnité acceptée, contrat validé, et même un maillot prêt à l’attendre dans le vestiaire. Mais contre toute attente, l’histoire a pris un virage brutal.

Ekitiké a finalement décliné l’offre, préférant rejoindre le Paris Saint-Germain, malgré une concurrence féroce en attaque. Un choix que les Magpies n’ont toujours pas digéré. « Il avait tout pour devenir une star chez nous, mais il a écouté d’autres voix », a récemment lâché un dirigeant de Newcastle, amer.

Le rôle décisif de l’entourage

Selon plusieurs sources proches du dossier, c’est son entourage qui aurait pesé lourd dans la balance. Le discours du PSG, mêlant prestige et promesse d’un avenir radieux, a séduit le clan Ekitiké. Mais le pari s’est révélé piégeux : temps de jeu famélique, adaptation compliquée, et un départ précipité vers l’Eintracht Francfort.

L’intéressé, lui, assume. « J’ai fait un choix de cœur, je ne le regrette pas », a-t-il confié. Une vérité qui ne manque pas de piquant : en disant non à Newcastle, l’actuel attaquant de Liverpool a déclenché l’un des feuilletons mercato les plus explosifs de sa jeune carrière.