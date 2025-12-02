Mercato : L’ASSE rate un joueur du PSG, aucun regret !

L’ASSE avait tenté de recruter un jeune joueur formé au PSG, avant de se rétracter. Le club stéphanois ne devrait pas avoir de regret, car la pépite a mis fin prématurément à carrière.

Mercato : Ayman Kari arrête sa carrière prématurément

Compté parmi les talents sortis de l’académie du PSG, Ayman Kari avait été sollicité par l’ASSE pendant le mercato hivernal 2025. Le transfert du milieu de terrain prometteur dans le Forez n’avait finalement pas été possible. Arrivé en fin de contrat en juin dernier, il est parti de Paris.

Libre de signer avec le club de choix, le joueur de 21 ans n’a pas pour autant suscité, de nouveau, un intérêt de l’AS Saint-Etienne, d’Antwerp (Belgique) ou encore de Burnley (Angleterre), qui avaient tenté de l’enrôler au Paris Saint-Germain.

Ce mardi, L’Équipe apprend que l’Espoir Parisien était revenu à Paris en surpoids, soit 8 à 10 kilos en trop sur la balance. Et Luis Enrique l’avait refoulé. Une source du PSG a confié au quotidien : « À partir de là, tout le monde a fait son deuil au club. On a compris que c’était fini ».

L’ASSE abandonne la piste Kari à cause de son surpoids

Parti du club de la capitale, Ayman Kari a mis fin à sa carrière prématurément, selon le journal sportif, qui indique que « le problème de poids du jeune joueur est également la raison qui a poussé l’ASSE à se rétracter ».

Selon les confidences de l’entourage du Comorien à la source, il a fait le choix de ne pas faire une carrière professionnelle dans le football, sinon il n’a pas de souci.

« Je ne pense pas qu’il faille chercher des raisons farfelues. Ce n’est ni l’argent ni un dégoût, c’est une décision personnelle d’un jeune homme qui estime qu’il n’est pas fait pour ce monde professionnel là. C’est une réflexion profonde, qui vient de loin », a confié un de ses amis.

Les proches d’Ayman Kari se sont également montrés rassurants sur son état de santé dans le média : « Il va bien, ne vous inquiétez pas. Il n’y a rien à comprendre ».

