Mercato : Ekitike vers Liverpool, jackpot pour le PSG !

L’attaquant français Hugo Ekitike est annoncé sur le départ de l’Eintracht Francfort cet été. Le PSG attend un joli chèque si le transfert est bouclé.

Mercato : Hugo Ekitike sur le départ, le PSG jubile !

Le PSG pourrait toucher le jackpot cet été grâce Hugo Ekitike. L’ancienne pépite du PSG a réalisé une belle saison en Allemagne sous les couleurs de l’Eintracht Francfort. Il a été l’un des hommes forts de la qualification du club allemand pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Hugo Ekitike a inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives en 48 rencontres toutes compétitions confondues avec les Aigles cette saison. Ses statistiques attisent les convoitises de nombreux club européens. Selon les informations de Team Talk, Liverpool se positionne comme un sérieux prétendant pour s’attacher les services du natif de Reims.

Les dirigeants de l’Eintracht Francfort sont ouverts au départ de Hugo Ekitike en cas d’offre alléchante. Dans une interview accordée à Sport1, Markus Krosche, le directeur général des sports de l’Eintracht Francfort a indiqué que l’attaquant français ne sera pas retenu s’il décide de partir.

« C’est l’un des attaquants les plus intéressants du marché européen. Hugo doit en décider, et je suis content qu’on l’ait. S’il en décide autrement, nous sommes convaincus que si un joueur progresse plus vite que nous, on le laisse partir », a déclaré le dirigeant allemand.

Liverpool pourrait accélérer les négociations et convaincre Hugo Ekitike de débarquer à Anfield. La direction de l’Eintracht Francfort exige 100 millions d’euros pour laisser partir sa pépite. Si le transfert s’officialise, le PSG va aussi toucher une partie de l’argent. Le club de la capitale avait négocié un pourcentage à la revente de 20 % au moment de son transfert en Allemagne.