LOSC-OM : La LFP rend son verdict, Marseille jubile !

L’’arbitre du choc LOSC-OM de vendredi soir est connu. La LFP a annoncé que Jérôme Brisard prendra les commandes de la rencontre. Ce choix rappelle de bons souvenirs à l’Olympique de Marseille.

Jérôme Brisard, un arbitre qui porte généralement chance à l’OM

L’Olympique de Marseille a raté une belle occasion de prendre la tête de Ligue 1 ce samedi. Son match nul contre Toulouse l’a même fait chuter à la troisième place. Les hommes de Roberto De Zerbi devront vite réagir. Ils iront à Lille avec la ferme intention de s’imposer.

Trois points seulement séparent les deux équipes. Autant dire que le choc LOSC-OM sera décisif pour le podium. L’instance dirigeante du football professionnel (LFP) a d’ailleurs choisi Jérôme Brisard pour diriger ce match si important.

Ce choix rassure de nombreux supporters phocéens. Car l’arbitre de 39 ans est très souvent synonyme de réussite pour l’OM. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Jérôme Brisard a déjà dirigé l’Olympique de Marseille à 22 reprises. 13 victoires, 7 nuls et 2 défaites pour l’équipe phocéenne sous ses ordres.

Bastien Dechepy et Mathieu Grosbost seront à la VAR

Parmi ces succès, on se souvient de la victoire historique de l’OM face au Paris Saint-Germain (1-0) en début de saison. Ce souvenir est encore vif dans les mémoires des Olympiens. Jérôme Brisard sera assisté par Alexis Auger et Benjamin Pages sur les lignes de touche.

Gaël Angoula officiera en tant que quatrième arbitre. Tandis que Bastien Dechepy et Mathieu Grosbost seront en charge de la VAR. Les fans de l’OM espèrent que cette désignation continuera de sourire à leur équipe favorite.

