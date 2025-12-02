Mercato PSG : Surprise ! Luis Enrique négocie avec le Barça

Alors que Hansi Flick est en difficulté en ce moment, le retour de Luis Enrique au Barça se précise de plus en plus. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui espérait écrire une longue histoire avec l’entraîneur espagnol.

Mercato PSG : Contact établi entre Luis Enrique et le Barça

Nommé en juillet 2024, Hansi Flick pourrait ne pas aller jusqu’au terme de son engagement avec le FC Barcelone, soit jusqu’en juin 2027. Alors que les Blaugranas présentent un visage de moins en moins reluisant, les dirigeants du club catalan réfléchiraient de plus en plus sérieusement à remplacer le technicien allemand à la fin de la saison. Et pour le remplacer, la priorité de Joan Laporta se nommerait Luis Enrique.

Malgré la victoire contre Alavès et une place de leader chipée au Real Madrid, Hansi Flick a semblé usé, voire déprimé, alors qu’il ne dispute que sa deuxième saison sur le banc de Barcelone. Afin d’impulser une nouvelle dynamique, la direction penserait au retour de Luis Enrique. En effet, selon les informations de Don Balon, le président barcelonais n’aurait qu’un seul rêve : ramener l’actuel coach du PSG au Camp Nou.

D’ailleurs, un premier contact serait d’ores et déjà établi entre les deux hommes. Conscient de la difficulté de faire plier Nasser Al-Khelaîfi et le Paris SG, Joan Laporta aurait aussi coché le nom de Mikel Arteta, qui réalise un excellent travail à Arsenal. Pour rappel, Luis Enrique est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, mais un départ de Flick à Barcelone pourrait complètement rebattre les cartes à l’issue de la saison. Affaire à suivre…

