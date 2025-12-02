Mercato OM : Benatia dégote un nouveau crack en Croatie

La direction de l’OM est déjà à l’œuvre pour renforcer son équipe cet hiver. Le directeur sportif Medhi Benatia tenterait même de faire venir un jeune défenseur évoluant à Hajduk Split, en Croatie.

Mercato : Medhi Benatia voudrait attirer Branimir Mlacic à l’OM

Après son nul contre Toulouse (1-1), l’Olympique de Marseille doit vite réagir. L’équipe de Roberto De Zerbi devra battre le LOSC ce vendredi en vue de se relancer dans la course pour le titre de Champion. Ce succès permettrait aussi à l’OM de faire le plein de confiance avant le match décisif contre l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

Ces objectifs n’empêchent en rien la direction de l’OM de travailler sur son prochain mercato. Un nouveau milieu offensif est espéré cet hiver. Mais un renfort défensif pourrait aussi débarquer lors de cette fenêtre de transferts. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe auraient même déjà identifié la recrue idéale pour ce poste.

Le média sportif Germanijak fait cette révélation : la direction de l’OM s’est lancée aux trousses de Branimir Mlacic qui évolue au HNK Hajduk Split en Croatie. Le défenseur central de 18 ans est considéré comme l’une des plus promesses du championnat croate. Ses solides prestations en 15 rencontres disputées cette saison ont alerté les recruteurs phocéens.

Une lourde concurrence se met en place autour du dossier

Branimir Mlacic est l’un des grands artisans de la bonne saison de HNK Hajduk Split, deuxième du championnat croate. Ses performances attirent du beau monde en Europe. En plus de l’OM, le Real Madrid et l’Inter Milan seraient aussi sur ses traces.

Cette forte concurrence devrait grimper son prix.

Cette forte concurrence devrait grimper son prix. La source précise que Hajduk Split attendrait au moins un chèque de 6 millions d’euros avant de céder son jeune prodige. Cette somme est plus ou moins accessible aux finances de l’Olympique de Marseille.

