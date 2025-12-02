OL Mercato : Un transfert de 7,6 M€ entre Lyon et Botafogo ?

L’OL a déboursé 7,6 M€ pour « les droits économiques d’un joueur acquis au cours du 1er trimestre 2025 » selon les résultats financiers du club rhodanien. Mais le joueur n’a pas rejoint Lyon !

Mercato : 7,6 M€ de l’OL à Botafogo, sans transfert officiel !

Un montant de 7,6 M€, lié à « la cession de droits économiques de joueurs » au cours du 1er trimestre 2025 de l’OL à Botafogo est mentionné dans le rapport du club rhodanien. Pourtant aucun joueur n’a rejoint Lyon officiellement, en provenance du Brésil moyennant cette indemnité. Thiago Almada était arrivé de Rio de Janeiro à l’Olympique Lyonnais, le 15 janvier, mais sous la forme d’un prêt sec de six mois.

À l’issue de la saison dernière, il est retourné à Botafogo d’où il a été transféré définitivement à l’Atlético Madrid contre 21 M€ d’indemnité, l 17 juillet 2025. Cette transaction, qui n’est justifiée par aucun transfert officiel du club brésilien vers son homologue lyonnais, semble reléver des tours de passe-passe, dont John Textor seul a le secret.

Textor pour « le partage des liquidités et des ressources » entre les clubs du groupe Eagle Football

Dans sa gestion l’OL (mai 2023 à fin juin 2025), le dirigeant américain avait tendance à mutualiser les revenus de Lyon et ceux de Botafogo, deux clubs détenus par Eagle Football Group.

« C’est l’avantage d’être une multipropriété qui partage les liquidités et les ressources entre tous les clubs. Et l’OL ne renfloue plus Botafogo. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l’OL. Mais c’est une relation de partage, c’est une famille, et les deux parties en profitent […] », avait-il expliqué en novembre 2024.

Dans le rapport de l’exercice 2024-2025, publié le 28 novembre dernier, il est indiqué que « les créances courantes et non courantes de l’OL envers Botafogo s’élèvent à 109,6 M€ ! » Quant au résultat annuel, il est déficitaire de 201,2 M€.

