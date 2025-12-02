Mercato RC Lens : Un prodige malien arrive !

Un super crack malien pourrait poser ses valises au RC Lens lors du prochain mercato hivernal. Les dirigeants lensois négocient le deal.

Mercato RC Lens : Un crack malien dans le viseur du RCL

Le tacticien du RC Lens, Pierre Sage veut quelques renforts lors du prochain mercato hivernal pour continuer la belle dynamique. Le club artésien est en pleine forme en ce début de saison et broie tout sur son passage. Les Sang et Or sont actuellement leaders de la Ligue 1 à la fin de la 14e journée du championnat. Personne ne croyait qu’ils allaient devancer l’OM et le PSG. Des pépites pourraient arriver pour renforcer l’équipe.

Selon Africafoot, Issa Koné intéresse le RC Lens. Le milieu malien, révélation de la Coupe du monde U17 au Qatar en 2025, fait partie des cibles prioritaires du club nordiste. Formé à l’académie Africa Foot de Bamako puis passé à Béton Armé, le jeune joueur a rapidement attiré l’attention des recruteurs lensois. Ses performances ont convaincu les scouts des Sang et Or.

Privé de son capitaine Issa Tounkara pour cette compétition, le Mali a relancé Koné dans son onze. Lui, qui n’était que remplaçant lors de la CAN U17 au Maroc, a retrouvé un rôle important. Placé devant une défense à quatre, il a montré de très belles qualités. Ses solides performances pourraient l’amener en Europe très vite. Le Racing Club de Lens n’est pas seul sur le dossier. Le Stade de Reims flaire aussi le coup. Westerlo aussi.

